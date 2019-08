Autobestuurder verliest controle over stuur en ‘vliegt’ tegen elektriciteitsmast

Een autobestuurder heeft vanmorgen rond 09.00u een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname aangereden op de hoek van de Henck Arronstraat en de Oude Charlesburgweg. Volgens de eerste informatie gebeurde het ongeval nadat de bestuurder de controle over het stuur had verloren en zodoende tegen de paal was ‘gevlogen’.

Door de slag boog de paal ergens in het midden en viel naar beneden. Daarbij kwam het terecht op de elektriciteitskabels. Omstanders beweren dat de bestuurder eerst een ander voertuig heeft aangereden en zodoende de controle heeft verloren. Het ander voertuig liep geen schade op en reed door voor aankomst van de politie.

De politie was ter plaatse voor het onderzoek. Hoe het ongeval precies is gebeurd en als er iemand gewond is geraakt is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft nog geen officiele informatie vrijgegeven dus later meer.

Een camera van het Surinaamse Safe City project is net naast de aangereden paal en mogelijk kunnen de beelden bekeken worden om precies te weten wat er is gebeurd.