Centrale Markt Suriname week dicht voor grote schoonmaak

Vanaf maandag 9 september sluit de Centrale Markt en Vreedzaammarkt Paramaribo haar deuren voor het publiek. Dit in verband met een algehele was- en schoonmaakbeurt. De groothandelaren zullen in die periode te bereiken zijn op het parkeerterrein van het pompgemaal naast de markt en de kleine verkopers in de Jodenbreedestraat voor de verkoop van hun goederen.

Dat heeft de districtscommissaris Mike Vincent Nerkust vandaag bekend gemaakt. “Als er burgers zijn die de markt een warm hart toedragen en vooral een handje mee willen helpen bent u van harte welkom” aldus het commissariaat.

Naast het wassen zullen ook vervallen stands worden afgebroken en zal afval opgeruimd en afgevoerd worden. Voorts zal er op de bovenverdieping ongedierte bestrijding plaatsvinden, waarbij alle stands open gemaakt moeten worden. Buiten zal het trottoir voor en rondom de markt ook aangepakt worden.

De autoriteiten die hierbij zullen ondersteunen zijn BOG, SWM, KBS, Politie, BBS, B.O Santo Boma en Openbaar Groen. De markten worden na de schoonmaak weer opengesteld op maandag 16 september.