VIDEO: Oud-Moengonezen gezocht voor documentaire Casa Blanca

Volgend jaar komt de documentaire Casa Blanca uit, over het voormalige bauxietstadje Moengo maar dan gezien vanuit het perspectief van de Aukaners (marrons) die er wonen. In de docu komen ook anderen aan het woord. De makers zijn nog opzoek naar oud-Moengonezen die in oktober/november in Suriname zijn.

Hoe denken Moengonezen over de toekomst van het voormalige bauxiet stadje? Dat is een vraag die aan de orde komt in de documentaire ‘Casa Blanca’ van Magda Augusteijn en Sam Jones. Augusteijn maakte al eerder de documentaire ‘De Moengonezen’. In de nieuwe documentaire staan vooral verhalen van Aukaners centraal, de huidige Moengonezen. Maar ook oude-Moengonezen komen in beeld in de documentaire ‘Casa Blanca’.

De documentaire Casa Blanca wordt in oktober en november gefilmd en komt volgend jaar uit. Surf voor meer informatie over de documentaire ‘Casa Blanca’ van Magda Augusteijn en Sam Jones, naar www.sonodocs.nl.