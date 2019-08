Surinaamse politie geeft foto’s vrij van overvallers bewakingsbedrijf

De Surinaamse politie heeft vandaag deze foto’s vrijgegeven van drie van de vier verdachten, die zijn aangehouden in de zaak van de kluiskraak bij een bewakingsbedrijf. Een van de aangehouden en opgesloten verdachten is werkzaam bij het bedrijf in kwestie in een leidinggevende functie. Vandaar dat het korps Politie Suriname spreekt van een ‘inside job’.

Het dienst vuistvuurwapen dat weggenomen was tijdens de beroving bij het bewakingsbedrijf is aangetroffen bij een van de verdachten en in beslag genomen. Behalve het gestolen pistool is ook een geweer met scherpe patronen bij de verdachte aangetroffen. Dat geweer en munitie zijn ook in beslag genomen.

Er is ook een kogelwerend vest en een uniform van het bewakingsbedrijf bij een verdachte aangetroffen en in beslag genomen. Dat uniform is hoogstwaarschijnlijk gebruikt bij het plegen van het strafbaar feit.

Het zichtbaar maken, opsporen en aanhouden van de vier verdachten is een gezamenlijke inspanning geweest van een informatie dienst, het Arrestatie Team en leden van de afdeling Kapitale delicten van de politie.