Gewapende overval op bewakingsbedrijf was ‘inside job’; 4 mensen aangehouden

De gewapende overval en het kraken van een kluis bij een bewakingsbedrijf, waarover Waterkant op 14 augustus jongstleden berichtte, was een zogenoemde ‘inside job’. Dat heeft het Korps Politie Suriname woensdag bekend gemaakt. In deze zaak waarbij rovers de kluis van het security bedrijf kraakten en miljoenen buit maakten, zijn drie mannen en een vrouw opgespoord en aangehouden. Het gaat om Romario C.(27 jr.), zijn wederhelft Lucienne-Sara J.(27 jr.), Aniel C.(33 jr.) en Safiero T.(25 jr).

Waterkant verneemt uit betrouwbare bron dat Romario C. de zoon is van een ex-militair officier, die eerder een leidinggevende functie heeft bekleed binnen de CIVD. Daarnaast heeft hij een link met een ander beveiligingsbedrijf in Noord. Hij zou vaker in opspraak zijn geweest.

De politie van het bureau Centrum kreeg op zaterdagavond 10 augustus de melding, dat drie gewapende mannen een beroving gepleegd hadden bij een bewakingsbedrijf gevestigd te Paramaribo. Op die bewuste zaterdag avond bevonden drie personeelsleden zich in het gebouw toen zij overvallen en gekneveld werden. De criminelen maakten een dienstwapen en een groot geldbedrag in vreemde valuta buit. Het geld was in een kluis bewaard.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek van de afdeling Kapitale Delicten, is naar voren gekomen, dat de verdachten met het gestolen geld hoogstwaarschijnlijk verschillende kostbare spullen zoals auto’s en elektronische apparaten aangeschaft hebben. Een deel van deze spullen zijn hangende het onderzoek in beslag genomen alsook een som geld.

De genoemde verdachten zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort, meldt de Surinaamse politie.