Rovers kraken kluis securitybedrijf; miljoenen buitgemaakt

Gewapende rovers hebben afgelopen weekend in het gebouw van een Surinaams beveiligingsbedrijf een kluis gekraakt en een flink geldbedrag meegenomen. De rovers hebben de drie dienstdoende bewakers daarbij overmeesterd, ontwapend en gekneveld achtergelaten. Volgens Radio 10 gaat het om een miljoenen buit in SRD en vreemd geld.

De overval vond zaterdagavond in het centrum van Paramaribo plaats rond 21.30u. Het zou gaan om 4 of 5 rovers, waarvan twee zich met integrale valhelmen onherkenbaar hadden gemaakt. De buit werd in drie tassen meegenomen. Naast het geld werd er ook een vuistvuurwapen, het dienstapen van een der bewakers, gestolen.

Bij de roof liepen twee bewakers letsel op, na mishandeling door de rovers. Ze werden per ontboden ambulance voor behandeling afgevoerd.

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden bevestigt het nieuws van de kraak tegenover Radio 10 en zegt dat de politie hard werkt aan het opsporen van de daders.