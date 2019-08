Surinaamse opa (73) die al 35 jaar in de VS vast zit mag niet naar Nederland

De 73-jarige Surinaamse Nederlander Jaitsen Singh, die al 35 jaar vastzit in de Verenigde Staten, mag niet naar Nederland worden overgeplaatst. Nederland weigert de man omdat hij volgens het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid op het moment van zijn arrestatie in 1984 al langer dan vijf jaar niet meer in Nederland woonde.

De advocaat van Singh noemt de reden voor de afwijzing “vreemd”, gezien de recente inspanningen van minister Grapperhaus van Justitie om de Brabantse ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die vastzit in Thailand, naar Nederland over te brengen. Ook Van Laarhoven woonde op het moment van zijn arrestatie in 2014 al meer dan vijf jaar niet meer in Nederland.

Volgens advocaat Imamkhan is het een goede zaak dat Grapperhaus zich inzet voor Nederlandse gevangenen in het buitenland, maar ze stelt dat het gelijkheidsbeginsel geweld wordt aangedaan. “Het ministerie zegt: we mogen ons niet mengen in individuele gevallen, uit angst voor een aanzuigende werking. Maar hoe rijm je dat met de zaak-Van Laarhoven? In die zaak was er wellicht sprake van onrechtmatigheid, maar in de zaak-Singh heeft de overheid ook steken laten vallen.”

Singh werd in 1986 veroordeeld voor de huurmoord op zijn vrouw en dochter. Er zaten echter haken en ogen aan het proces: zo hebben de broer en de weduwe van een van de vermoedelijke daders een verklaring ondertekend, waarin staat dat de Nederlander niets met de moorden te maken had. Ook bleek de aanklager corrupt te zijn meldt de NOS. eerder was er nog sprake ervan dat hij vrij zou komen.

Singh schreef de afgelopen jaren meerdere brieven aan de minister van Justitie. Imamkhan noemt het teleurstellend dat de minister nooit op brieven van Singh heeft gereageerd. Datzelfde geldt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat belast is met de consulaire bijstand van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. “Minister Blok roept dat ze bezig zijn met stille diplomatie voor Singh, maar het is al 35 jaar stil.”

