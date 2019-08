President Bouterse bezoekt Inheems dorp Bigi Poika

President Desi Bouterse van Suriname heeft een bezoek gebracht aan het Inheems dorp Bigi Poika. Dit bezoek is bedoeld om met het volk van gedachten te wisselen over de pijnpunten en oplossingen. Naast de president waren ook de districtscommissaris Armand Jurel van Para, volksvertegenwoordigers Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam en Kim van Zichem van het Bureau Volkscontacten aanwezig.

Dc Jurel zegt blij te zijn met de ondersteuning die hij krijgt van de regering om Para tot ontwikkeling te brengen en dat de president in hoogst eigen persoon aanwezig is om van gedachten te wisselen met de gemeenschap. Namens de gemeenschap van Bigi Poika sprak Keith Arumio over zaken die de gemeenschap graag tegemoetziet.

Het staatshoofd dat aandachtig heeft geluisterd naar de punten zegt te begrijpen dat als iets niet gelijk gebeurd men ongeduldig kan worden. “Als er samen gewerkt wordt en we de handen in elkaar slaan, dan ben ik ervan overtuigd dat wij dit land tot ontwikkeling kunnen brengen”.

Tijdens dit bezoek, welke plaats heeft gevonden op 21 augustus 2019, werd er niet alleen gesproken, maar werden ook verschillende presentaties gegeven om de gemeenschap te motiveren zelf te kunnen ondernemen. Er zijn presentaties verzorgd over aqua- en hydroponics. Ook de ondernemersorganisatie Wi Uma Fu Sranang heeft presentaties gehouden. De bewoners van Bigi Poika zijn ervan overtuigd dat verdere ontwikkeling niet lang meer zal uitblijven, meldt het Nationaal Informatie Instituut.