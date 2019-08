Dertig jaar cel geëist tegen man die ex-vriendin vermoorde en verbrandde

Raynold G die zijn 37-jarige ex-vriendin, Monaliza Mijnard (foto) vorig jaar vermoorde en haar lichaam vervolgens verbrandde, hoorde gisteren van officier van justitie Bibian Tjin Liep Shie, 30 jaar onvoorwaardelijke celstraf met aftrek van de tijd in voorrarest tegen zich eisen. Dit meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op de voorpagina.

De krant meldt verder dat volgens de officier het handelen van de verdachte berekenend, wreed en medogenloos geweest en gebaseerd is op een bizar gedachtengoed. “De dood is inherent aan het leven. Dat horen wij vaak, maar het doet ons enorm pijn als een dierbare ons komt te ontvallen.

Wanneer iemand ziek is geweest dan nog is het overlijden een zware klap. Of wanneer iemand door een ongeval of plots komt te overlijden dan kan men er vrede mee hebben. Maar als we naar deze zaak kijken, dan zien we dat een dierbare wordt weggerukt op het moment dat de verdachte de mening is toegedaan dat zij, Monaliza Mijnard moet gaan”.

“De verdachte heeft Monaliza gedood omdat hij een man is met een gewelddadig karakter, die vatbaar is voor uitbarstingen van agressie en geweld. Wat hij heeft gedaan en het verdriet dat hij heeft veroorzaakt en zal blijven veroorzaken tot verder in de toekomst is onmetelijk”, aldus de officier.