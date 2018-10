Dit is de plek waar Monaliza Mijnard (37) door ex-vriend werd verbrand

PARAMARIBO, 15 okt – Dit is de plek in Paramaribo Noord waar de politie in Suriname de stoffelijke resten van Monaliza Mijnard (37) op vrijdag 12 oktober aantrof. Op deze troosteloze plek heeft haar ex-vriend Renold G. haar lichaam in brand gestoken nadat hij haar vermoorde. Voor de vrouw wordt vandaag een stille tocht in Paramaribo gehouden.

Renold G. blijkt geen onbekende van de politie te zijn. Hij werd in september 2016 door de politie aangehouden na een beroving. Bij die actie werden Furgel G. en nog twee andere verdachten dodelijk getroffen door politiekogels na een beroving in Paramaribo- Noord. Renold G. die zich schuil hield in de directe omgeving werd aangehouden maar werd later in vrijheid gesteld. Twee jaar later in 2018 niet ver van de locatie waar Furgel G. werd neergeschoten, wordt het stoffelijk overschot van een vermiste vrouw op aanwijzing van Renold G. aangetroffen door de politie.

Voor de zoon van Monaliza is inmiddels een doneer actie gestart welke hier te vinden is.