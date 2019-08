Minister van Openbare Werken oriënteert zich persoonlijk na extreme regenval

De Surinaamse minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, heeft zich gisteren persoonlijk georiënteerd in de verschillende gebieden die last hebben ondervonden van de extreme regenval. De minister bezocht ondermeer Boomskreek, Geyersvlijt, Drambrandersgracht en het pompgemaal Mathoera in Paramaribo-Noord. Chotkan nam zelfs poolshoogte omdat hij zich er zeker van wilde zijn dat de nodige acties ondernomen zouden worden om de extreme en lange regenval het hoofd te kunnen bieden.

In het noorden is er ook een extreme regenval geweest. Als gevolg van blikseminslag viel een boom op een hoogspanningskabel van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) waardoor elektriciteit wegviel. De pompen, die nodig zijn om het water weg te pompen, konden vanwege het ontberen van de elektrische stroom niet ingeschakeld worden. Toen er uiteindelijk weer elektriciteit beschikbaar, was konden pompen aangezet en sluisdeuren opengezet worden.

De minister garandeert dat met het openmaken van de sluizen en aanmaken van de pompen het overtollig water binnen niet al te lange tijd zal terug trekken. “Gelet op de hoeveelheid regenval kan het enkele uren duren voordat de situatie weer normaal zal zijn”. Het omvallen van de boom is voor de beleidsmaker reden genoeg om aandacht te besteden aan bomen langs de berm. Samen met de EBS wilt de minister nagaan hoe die het best te onderhouden zijn.

Chotkan zegt alles eraan te willen doen dat het omvallen van een boom zich niet herhaalt, meldt het Nationaal Informatie Instituut.