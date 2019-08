Nederlanders runnen al jaren succesvolle zwemschool in Suriname

Teun en Carien de Ridder-Hamers gingen in maart 2006 naar Suriname voor drie maanden om een opleiding voor zweminstructeurs op te zetten, maar gingen er nooit meer weg. In datzelfde jaar hebben zij hun zwemschool Aquafit officieel opgericht. Sinds 2013 beschikken zij ook over een eigen zwembad. Nu 13 jaar later peinst het stel er niet over om terug te gaan naar Nederland, zeggen ze in de Nederlandse krant BN/De Stem.

Toen ze in Suriname waren bleek de vraag naar zweminstructeurs groot: ruim 90 procent van de Surinamers heeft geen zwemdiploma. Het stel voelde zich er thuis en bleef. Zij verzorgen als een van de eerste ouder-kind(baby)zwemlessen, en als een van de eerste Aquafit lessen. Daarnaast verzorgen zij ook peuter-, kinder-en volwassenzwemles en priveles (ook voor kinderen/mensen met een beperking).

“In Suriname gaat zwemles vaak nog zoals vroeger in Nederland: in het water gooien en een haak eronder”, zegt Carien in BN/De Stem. Hun zwemschool Aquafit pakt het anders aan. “Wij leren mensen zwemmen voor het leven, niet alleen het diploma.”

Sinds maart 2013 beschikken ze over hun eigen locatie en eigen bad, compleet met schoon sanitair, leuke zitjes voor ouders en een leuke speeltuin voor de kinderen voor of na hun lesje en voor de broertjes en zusjes die mee komen tijdens de les. Met de komst van de eigen locatie hebben ze ook een shop op deze locatie gevestigd, met de grootste collectie badkleding en zwemaccessiores.

En sinds mei 2016 is het bedrijf uitgebreid met een sportschool, aan de Bonistraat 15.