Gepeste deelnemers Youth Voice denken aan zelfmoord

Enkele deelnemers van de STVS talentenshow Youth Voice zijn het zat dat zij op social media gepest worden om hun optreden. Sommige zijn zodanig radeloos dat zij eraan denken een eind aan hun leven te maken. Kwaadwilligen pakken stukjes van de opname van enkele deelenemers en plaatsen die op verschillende social media kanalen. Dit met de bedoeling om die belachelijk te maken.

Een woordvoerder van de politie in Suriname zegt aan de redactie van Waterkant dat vanuit de afdeling Jeugdzaken er nog niets officieel gerapporteerd is over de gevallen. Wel wordt aangegeven dat het nieuws dat enkele gepeste deelnemers aan zelfdoding denken, de politie wel via verschillende andere kanalen heeft bereikt.

De woordvoerder zegt dat pesten vergaande gevolgen kan hebben op het verdere leven van iemand. Als voorbeeld wordt aangegeven het recent geval vorig maand van een student van de middelbare school die zelfmoord pleegde. Dit omdat hij niet geaccepteerd werd door zijn mede studenten. De woordvoerder roept een ieder op om pesten van andere achter wegen te laten omdat het nergens voor nodig is.

Eerder was ook ophef onstaan binnen de Surinaamse samenleving over de juryleden. Beweerd werd dat de juryleden kiek nemen op de contestanten. Daarnaast werd ook gezegd dat geen van de juryleden geschikt is om te fungeren als jurylid.