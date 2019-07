Ophef over juryleden talentenshow Youth Voice Suriname

In Suriname is er ophef ontstaan over de juryleden van de STVS talentenshow Youth Voice. Beweerd wordt dat de juryleden kiek nemen op de contestanten. Daarnaast wordt ook gezegd dat geen van de drie juryleden geschikt is om te fungeren als jurylid.

Delen van het filmpje van de auditiedagen worden door tal van personen gepost op social media om te bewijzen dat de jury niet geschikt is. Zo ook het filmpje hieronder dat veel stof heeft doen opwaaien. Nadat het meisje niet in de smaak is gevallen voor de jury met haar eigen uitgekozen lied is geprobeerd haar met anderen te helpen.

Is de jury van Youth Voice uit op kiek?šŸ¤” Posted by Waterkant.Net on Wednesday, 24 July 2019

De juryleden Tekisha Abel en Diego Vrede vragen haar op den duur om Beleki Beketje ten gehore te brengen. Daar loop het helemaal mis en jurylid Abel lacht er ook duidelijk om. Na Mi Rowsu gezongen te hebben, vraagt het meisje om het met een lied van Whitney Houston te proberen. Abel antwoord met “ow nee” terwijl Gail Eijk zegt “Whitney Houston gaat, gaat helemaal verkeerd gaan, geloof me”.

Beweerd wordt dat de juryleden eerst kiek genomen hebben op het meisje en haar daarna hebben beledigd. “De jury is totaal verkeerd bezig. Dit is slechts Ć©Ć©n voorbeeld dat laat zien dat de jury niet geschikt is. De jury had haar meteen moeten bedanken na twee gezongen liederen als ze vonden dat het meisje niet geschikt is voor de volgende ronde”, laat een top artiest boos weten op Facebook.

De voorrondes worden in september gehouden. De grote finale vindt plaats in oktober in de Anthony Nesty Sporthal. De laatste Youth Voice werd in 2015 gehouden en werd gewonnen door Kennia Domini.