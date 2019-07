Suriname zal voor eind 2019 over innovatief 5G-netwerk beschikken

Suriname zal voor eind 2019 en daarmee als eerste land in de regio over een innovatief 5G-netwerk beschikken. Dit heeft Telesur-directeur Mike Antonius aangekondigd tijdens de 35ste jaarlijkse conferentie van de Caribische Associatie van Nationale Telecommunicatieorganisaties (CANTO), die van 21 tot en met 24 juli werd gehouden in Port of Spain, hoofdstad van Trinidad en Tobago. Het thema dit jaar luidt: ‘Transitie naar een Digitale Regio – Kansen & Uitdagingen’.

Met het uitrollen van het 5G-netwerk zet Telesur de volgende grote stap in de ontwikkeling van supersnel internet in Suriname. De explosieve groei van ‘Internet of Things’(IoT) – Internet der Dingen – is wereldwijd niet meer te stuiten. IoT verwijst naar het feit dat steeds meer alledaagse apparaten verbonden zijn met het internet. Deze semi-intelligente ofwel ‘slimme apparaten’ kunnen zelfstandig gegevens uitwisselen, beslissingen maken en met elkaar of mensen communiceren.

Suriname kan en mag niet achterblijven op deze mondiale technologische ontwikkeling. Het is geen luxe maar noodzaak. 5G is niet alleen sneller internet. Het is een uitgebreid ‘ecosysteem’ om een volledig mobiel en connectedSuriname mogelijk te maken. De potentie voor de sociale, educatieve en economische ontwikkeling van onze samenleving groeit hierdoor enorm. Het 5G-netwerk is onderdeel van de e-Suriname-visie met het vergevorderde Telesur Nationaal Breedbandproject (TNBP) als strategisch instrument, waardoor diverse e-servicesal beschikbaar zijn in Suriname.

Telesur-directeur Antonius heeft tijdens zijn presentatie in Trinidad ook de e-Suriname-visie uit de doeken gedaan. “Telesur wil verder bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname, door het mogelijk maken van een breedbandecosysteem”, sprak Antonius.

Ook maakte de Telesur-directeur gewag van de uitbreiding van het LTE-netwerk sinds mei 2019. Hierdoor hebben ook mobiele gebruikers in vrijwel het gehele kustgebied toegang tot dit 4G-netwerk, dat in 2015 werd geïntroduceerd. Voor gebruikers van mobiel internet betekent deze uitbreiding een aanzienlijk verbeterde gebruikerservaring.-.