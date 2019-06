Vandaag uitvaart Lyceum leerling die zelfmoord pleegde

Vandaag vindt in Suriname de uitvaart plaats van Tjesron Jhakry, leerling van het Mr.Dr. J.C. De Miranda Lyceum (Lyco 1), die afgelopen week zelfmoord pleegde. De afscheidsdienst start om 10.00 uur in de ochtend bij de familie thuis aan de Rohan Natradjweg nummer 68 en duurt tot 13:00 uur. Hierna vetrekt het stoffelijk overschot naar Weg naar Zee waar de crematie zal plaatsvinden.

Jhakry heeft afgelopen donderdag gramaxone ingenomen, nadat hij het zat was dat hij op en buiten school gepest werd omdat hij homo was. In het weekend kwam hij te overlijden. Volgens de moeder van het slachtoffer werd hij vooral zwaar gepest in de schoolbus. Niemand wilde naast of dichtbij van hem zitten.

Balram Soemeer, directeur van de school heeft aan de redactie van Waterkant.Net laten weten, dat klachten over pesten van de jongenman de schoolleiding niet hebben bereikt. Via de collega’s heeft de directeur begrepen dat Jhakry een lief en aardig persoon was. “Na het geval heeft informatie mij bereikt dat de leerling in kwestie ook problemen thuis had en die bewuste donderdag dat ook het geval was. In hoeverre dat op waarheid berust is nog onduidelijk”.

De zelfdoding van Jhakry heeft heel wat tongen los gemaakt binnen de Surinaamse samenleving. Verschillende personen en instanties hebben opgeroepen om pesten van anderen achter wegen te laten. Zij hopen dat door dit geval er een les eruit geleerd is, dat pesten vergaande gevolgen kan hebben op iemands leven.