Bromfietser dodelijk verongelukt bij eenzijdig ongeval in Suriname

Een paar uur geleden, vanochtend rond 03.30u vond te Lelydorp een eenzijdig verkeersongeval plaats, waarbij een bromfietser het leven heeft gelaten. Volgens de eerste berichten gaat het om een man die met behoorlijke snelheid tegen een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan zou zijn geknald. De bromfiets raakte daarbij ook behoorlijk beschadigd zoals op de foto en de film hieronder te zien is.

Het ongeval vond plaats aan de Indira Gandhiweg waarbij de bromfietser vanuit Lelydorp kwam en ging richting de Van Hattemweg. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder op een opgevoerde brommer aan het racen was op de weg en de controle over het stuur verloor, waarna hij tegen de mast aankwam. Dat is echter nog niet officieel bevestigd door de Surinaamse politie.

De man liet het leven voordat de ambulance arriveerde. De bromfietser is de 29ste verkeersdode tot nu toe dit jaar in Suriname. Een filmpje van de situatie ter plekke: