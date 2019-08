Directeur Stichting Bosbeheer en Bostoezicht Suriname weg

Jerry Akkum is per 31 juli 2019 geen directeur meer bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Dat meldt ABC Online Nieuws donderdag. Akkum had een contract van een jaar en nadat het jaar verstreken was, is hij nog 2 maanden blijven aanzitten als directeur. Op eigen verzoek heeft Akkum besloten zijn contract niet meer te verlengen bij SBB.

De afgelopen periode is het personeel van SBB verschillende keren in actie gekomen, omdat onder andere de salarissen vastgesteld zijn in US Dollars, maar in SRD werden uitbetaald tegen een koers van 3.35 srd per dollar. Het bedrijf heeft door deze acties, vaker verliezen geleden. Of het vertrek van Akkum een verband hiermee heeft gehad, wilde het bedrijf niet bevestigen nog ontkennen aldus ABC.

Jerry A-Kum wass vanaf 1 juni 2018 waarnemend directeur van de SBB en was eerder directeur van Stichting Toerisme Suriname. Rene Somopawiro is vanaf donderdag 1 augustus belast met de waarneming bij SBB. Somopawiro was hiervoor directeur onderzoek en ontwikkeling bij SBB.