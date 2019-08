Autobestuurster drukt op gas in plaats van rem en rijdt graf kapot

Een autobestuurster heeft vanmorgen een graf op een begraafplaats in Suriname kapot gereden. Het graf raakte beschadigd aan de zijkant. Ook brak het deksel in stukken en stortte in het graf. Dit gebeurde net na de inrit van de Marius Rust begraafplaats aan de dokter Sophie Redmondstraat. Op onderstaande foto, die via Facebook werd gedeeld, is te zien hoe de auto bovenop het graf eindigde.

Enkele beheerders en dragers van de begraafplaats vertelden aan de Waterkant verslaggever dat de vrouw haar voertuig naar achteren reed om te keren op het terrein. Tijdens het achteruit rijden drukte zij per ongeluk op het gaspedaal in plaats van de rem. Hierdoor ‘vloog’ het voertuig naar achteren en kwam gedeeltelijk op het graf terecht.

De medewerkers lieten weten dat het aangereden graf niet gebruikt wordt, maar gewoon leeg is. Het voertuig raakte licht beschadigd. De autobestuurster liep geen verwonding op.