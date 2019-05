Deze man wordt gezocht voor dodelijke schietpartij Amsterdam

Dit is de man die vermoedelijk de 25-jarige Orpheo Gefferie uit Almere heeft doodgeschoten. De Nederlandse politie heeft een foto van deze 20-jarige Erxinio Luntungan uit Amsterdam vrijgegeven, omdat hij zich niet gemeld had bij de politie. De Surinamer Gefferie werd in de nacht van 17 op 18 mei neergeschoten in parkeergarage The Bank in de Amstelstraat. Vermoedelijk ging er een ruzie bij de parkeerautomaat aan vooraf. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen.

Kort na het incident hield de politie op aanwijzingen van getuigen vier andere personen aan. Een 21-jarige man uit Amsterdam zit nog vast, de drie andere verdachten – mannen van 24 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een vrouw uit Diemen van 22 – zijn heengezonden. Zij blijven echter allen verdachten in het onderzoek. De rol van deze vier verdachten bij het schietincident wordt verder onderzocht.

Bij de recherche is informatie binnen gekomen dat Luntungan na het schietincident zijn kleding zou hebben verbrand. Het is niet bekend welke kleding hij op dit moment draagt. De politie waarschuwt bij het zien van Luntungan hem niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.