Nederlands Migratie Instituut geeft voorlichting in Suriname

Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) is momenteel op bezoek in Suriname. Het NMI adviseert onder meer mensen die willen terugkeren naar het land van herkomst, waaronder Suriname. Een delegatie van de Nederlandse instelling is deze week te gast bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo (foto) om daar aan remigranten en andere geïnteresseerden voorlichting te geven en adviezen te verstrekken.

Remigratie is een niet geringe stap in het leven van een migrant. In de praktijk blijken velen tegen diverse problemen aan te lopen in het eerste jaar na remigratie. Tijdens het bezoek aan Suriname zal de delegatie de opgekomen vragen onderzoeken en waar mogelijk daar direct een oplossing voor geven. De delegatie zal tevens mensen die zijn teruggekeerd bezoeken. Samen met de Sociale Verzekeringsbank houdt de delegatie op de Nederlandse Ambassade voorlichtingssessies.

De eerstvolgende voorlichtingssessie is op donderdag 23 mei, van 9:00-11:00in het gebouw van de Nederlandse Ambassade, gelegen aan de Van Roseveltkade 5, Paramaribo (vergeet niet uw ID mee te nemen). Op werkdagen zijn er ook open NMI-spreekuren ingericht tot en met vrijdag 24 mei (8:00-12:00). Adres: Gebouw van de Nederlandse Ambassade, gelegen aan de Van Roseveltkade 5, Paramaribo.(vergeet niet uw ID mee te nemen).

Het NMI is een stichting en bestaat ruim 25 jaar. Doel van de missie is de verbetering van het verblijf en de ondersteuning van remigranten. Momenteel zijn er ruim 1.200 personen die in Suriname gebruik maken van de remigratie-uitkering.