Rovers overvallen 77-jarige Nederlandse die op familiebezoek was in Suriname

Een 77-jarige vrouw uit Nederland is afgelopen maandag het slachtoffer geworden van een overval door drie ge­mas­ker­de en ge­wa­pen­de mannen in een woning aan de Vier­kin­de­ren­weg. De vrouw was sa­men met haar doch­ter op fa­mi­lie­be­zoek in Su­ri­na­me en zou gis­te­ren naar Ne­der­land ver­trek­ken.

De bejaarde vrouw zat rond 22.15 op het balkon toen de rovers binnen kwamen. Een van de rovers probeerde de vrouw naar binnen te sleuren, maar zij verzette zich hevig waardoor ze pijn kreeg aan haar schouders. De drie man­nen be­dreig­den de bewoners daarna met wa­pens en vroegen steeds om geld, maar dat hadden de bewoners niet in huis.

De rovers haal­den vervolgens het huis over­hoop en na­men geld, sie­ra­den, te­le­foons en paspoor­ten weg schrijft Dagblad Suriname vandaag. De overvallers gingen er vandoor en zijn tot nu toe niet aangehouden.

Doordat het paspoort van de vrouw door de rovers werd buit gemaakt, kan ze voorlopig niet weg uit Suriname.