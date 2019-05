Nieuwe ministers Suriname worden donderdag geïnstalleerd

De beëdiging van de nieuwe ministers in Suriname zal plaats vinden op donderdag 16 mei 2019 om 09:30u op het presidentieel paleis. Het gaat om Sergio Akiemboto (NH), André Misiekaba (SoZaVo), Vijay Chotkan (OWT&C) en Rabin Parmessar (RGB).

Vrijdag werden Patrick Pengel en Regilio Dodson respectievelijk op de ministeries Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH) bedankt als minister. Ook Cristien Polak van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) moest het veld ruimen.

Pen­gel zegt in een re­ac­tie tegen de Surinaamse krant Times of Suriname dat hij zelf zijn ont­slag heeft in­ge­diend en niet is be­dankt door de pre­si­dent zo­als wordt ge­zegd.

De Surinaamse president zal na de beëdiging een persconferentie beleggen.