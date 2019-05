Minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname dient ontslag in

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft vanmorgen zijn ontslag ingediend bij president Bouterse. Het nieuws komt niet als een verrassing; vorige maand nog werd bekend dat Dodson per juni zou worden vervangen. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd is de reden van zijn ontslag indiening het afblazen van de voorgenomen verkoop van Surinames belang in de Saramacca-concessie

Volgens Starnieuws wordt hij vervangen door Sergio Akiemboto, algemeen directeur van staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco. Akiemboto is onlangs ook gekozen in het bestuur van de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij is ondervoorzitter.

Er komt vermoedelijk ook een reshuffing van het kabinet. In deze herschikking worden de ministeries van LVV, Arbeid, Binnenlandse Zaken en Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer genoemd, aldus dWT.