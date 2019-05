In de vroege ochtend vandaag is een lijk aangetroffen te Paramaribo-Noord. Het levenloos lichaam werd rond 06.00u op de Ringweg ontdekt. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een verkeersslachtoffer. De politie is nu ter plekke om de zaak te onderzoeken. Nadere informatie is nog niet bekend, dus later meer.

