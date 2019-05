Bij overval gefilmde criminelen opgepakt door de politie

De politie in Suriname heeft twee criminelen aangehouden en in verzekering gesteld voor een gewapende overval in een supermarkt. De overvallers werden tijdens de daad vastgelegd door beveiligingscamera’s. Deze camerabeelden zijn vervolgens via social media verspreidt (zie onderaan).

Op de camerabeelden is te zien hoe een van de criminelen de winkelierster bedreigt met een scherp voorwerp en haar ook nog in een wurggreep houdt. Voorts dat onder andere de kassa wordt leeg gehaald.

Deze criminelen hadden de camerabeelden ook via de sociale media gezien wat aanleiding voor hun was om hun uiterlijk enigszins te veranderen. Ondanks dat wist de politie ze te achterhalen en aan te houden.

Twee van die criminelen zijn inmiddels door de politie in de kraag gevat en opgesloten hangende het strafrechtelijk onderzoek. Het gaat in deze om die crimineel die de winkelierster bedreigde en in een wurggreep hield en zijn kompaan die een groene jacket aan had.

De derde crimineel is nog voortvluchtig. Nadere berichten volgen.