Surinaamse topzanger Bryan Muntslag brengt eerste single uit

De in Suriname woonachtige topzanger Bryan Muntslag lanceerde vrijdag 10 mei zijn eerste single, getiteld ‘De Belofte’. Het nummer, dat is geproduceerd door Roscoe Jozefzoon en Asgar Koster, handelt over de belofte die we ooit hebben gedaan en moeten nakomen en dat we elkaar nodig hebben. Bryan introduceerde zijn nieuwste song vrijdag live bij Radio 10 Magic FM, middels een live optreden met Asgar Koster op de keyboard (foto).

Bryan Muntslag, die een muziekcarrière heeft van 25 jaar, brengt nu pas zijn eerste geschreven single uit. “Iedereen die mij kent weet dat ik een perfectionist ben. Ik wil niet snel een plaat maken en uitbrengen. Met deze single ben ik in zee gegaan met de beste en het resultaat is prachtig geworden”, vertelt hij.

Aan het begin van een relatie man en vrouw, broer en zus enz… doen we volgens de topzanger een belofte, dat we te allen tijde, elkaar aandacht zullen geven. “Vanwege omstandigheden zoals studie, sport, hobby, werk vergeten we dat we die belofte hebben gedaan en besteden steeds minder aandacht aan elkaar” zegt Bryan.

Van ‘De Belofte’ komt er ook een bijbehorende video uit. De tekst is geschreven door de zanger, Dwayne Lace en Roscoe Jozefzoon.