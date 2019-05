Na Dodson nu ook minister Pengel van OWT&C in Suriname weg

Na minister Dodson, die vandaag zijn ontslag indiende, is vandaag ook het doek gevallen voor minister Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie in Suriname. Vanmiddag moest de minister zich melden op het kabinet van de president. Daarna werd zijn ontslag bekend.

Wat de reden is van het ontslag van Pengel, is nog niet duidelijk. Pengel was eerst bewindvoerder op het ministerie van Volksgezondheid. Hij is april vorig jaar overgeplaatst naar Openbare Werken, Transport en Communicatie.

Starnieuws verneemt dat minister Pengel zijn ontslag heeft ingediend wegens persoonlijke redenen. Wat die redenen zijn, is nog niet duidelijk.