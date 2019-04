Ook directeur van gevangenis nu vast in zaak dode gedetineerde in Suriname

In de zaak van de door zware mishandeling overleden gedetineerde Dion Griffith, is nu ook de directeur van de gevangenis Hazard in Nickerie vast gezet. Directeur, Ricardo Palmtak, is vandaag na verhoor in verzekering gesteld op een politiepost in Nickerie meldt Starnieuws. Het is nog nooit voorgekomen in Suriname dat zoveel penitentiaire ambtenaren zijn gearresteerd in één zaak.

De zaak draait allemaal om de gedetineerde Griffith, die op 24 maart dood werd binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum. Hij is op gruwelijke wijze mishandeld totdat hij het leven liet. De man was ontvlucht uit de gevangenis, maar werd dezelfde dag aangehouden. In deze zaak zijn nu zeventien personen gearresteerd, onder wie ook officieren.

Volgens Starnieuws zijn er bezwarende verklaringen afgelegd tegen de directeur van de gevangenis. Hij was eerder als getuige gehoord. Vandaag is hij als verdachte verhoord. Hij is intussen ontwapend en zijn dienstvoertuig is in beslag genomen.