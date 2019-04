V-MSD LIVE biedt muziektalent uit Suriname een professioneel platform

Vania’s Muziekschool Studio’s en Design (V-MSD) is van oorsprong een geluidsopname studio, die zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot een multimediaorganisatie. V-MSD timmert al ruim 16 jaar aan de weg en heeft tal van bekende Surinaamse en internationale artiesten al vanaf het prille begin in hun carrière mogen bijstaan in het productieproces van vele bekende hits. Met het online programma V-MSD LIVE waagt V-MSD zich aan de volgende stap, het produceren van kwalitatief hoogstaande entertainment programma’s voor jong en oud. De nadruk in deze blijft uiteraard muziek en andere podiumkunstvormen.



In het programma V-MSD LIVE krijgen de veelal bekende en opkomende Surinaamse artiesten leuke en grappige dilemma’s voorgeschoteld, maar ook serieuze vragen over hoe zij hun carrière hebben opgebouwd. Als uniek onderdeel performen de artiesten hun meest recente hits live onder begeleiding van de V-MSD LIVE band.

De productiemanagers van het programma zijn Angela Campbell en Marvin Bendt en de V-MSD LIVE band bestaat uit de bekende producer Cegan Kammeron (keyboard), Romario Leidsman (piano), Saverio Mama Sistina (bass) en Clarence Pavion (drum).

Seizoen 1 van V-MSD LIVE bestaat uit meerdere afleveringen met de artiesten: Psycho, Tekisha Abel, Emanuel Pinas, Enver Panka, Janice van Klaveren, Damaru, Cyriel Lamesie, Naomi Faerber en nog vele anderen.

De presentatie wordt gedaan door Pareltje Wijnhaard, Suripop XX finaliste met het nummer ‘Fu Teigo Mi Wan Lobi Yu’.

De afleveringen verschijnen wekelijks op de zondag en zijn te volgen via de V-MSD YouTube kanaal. Bekijk hieronder aflevering 5 met Enver Panka als special guest: