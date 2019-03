Onderzoek naar penitentiaire ambtenaren na dood gedetineerde in Suriname

PARAMARIBO, – In Suriname is een onderzoek gestart naar de betrokkenheid van penitentiaire ambtenaren bij de mishandeling van een overleden gedetineerde van het huis van bewaring te Hazard in het district Nickerie. De gedetineerde Dion Griffith werd zondag dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum.

Op zijn ontzielde lichaam werden er sporen van geweld aangetroffen. Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws is een aantal penitentiaire ambtenaren van Hazard in verband hiermee buiten functie gesteld. De afdeling Recherche van Nickerie onderzoekt de zaak.

Uit voorlopige politionele onderzoek in naar voren gekomen dat Griffith op zondag 24 maart is ontvlucht uit het huis van bewaring te Hazard in het district Nickerie. Griffith werd opgespoord door penitentiaire ambtenaren van Hazard en het gelukte hen om de ontvluchte gedetineerde dezelfde dag aan te houden.

Wat er precies gebeurt is, is niet bekend gemaakt door de politie. Volgens de Surinaamse Facebook pagina Actionnieuws Suriname zou de man mishandeld zijn met de dood ten gevolg. Het ontzielde lichaam van de gedetineerde is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.