Ook president van Suriname en echtgenote nemen e-ID kaart in ontvangst

De Surinaamse president Desire Delano Bouterse en First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, hebben hun e-ID kaart in ontvangst genomen. Dit gebeurde op donderdag 11 april 2019 in het Perscentrum van het Kabinet van de President. De president is erg ingenomen en trots op deze nieuwe ontwikkeling en roept de samenleving op om niet te aarzelen voor het in orde maken van hun e-ID.

Volgens het staatshoofd is het goed om over te gaan naar internationale standaarden. Door de ingebouwde veiligheidskleppen van dit nieuwsysteem kan er geen fraude meer worden gepleegd, wat wel het geval is met de oude ID-kaarten. De e-ID staat niet alleen voor veiligheid van de persoonsgegevens, maar brengt ook vele andere voordelen met zich mee.

In de wet is een overgangsperiode van 3 jaar opgenoemd om de nieuwe ID-kaart kosteloos te maken. Voor de 16-jarigen is de aanmaak van een ID-kaart kosteloos. Wie nu een e-ID kaart wenst kan de oude kaart inleveren bij het bureau waar men staat ingeschreven. Bij de 16-jarigen wordt gevraagd dat ze zich met het familieboek, een der ouders of een meerderjarige broer of zus aanmelden bij het bureau waar ze zijn ingeschreven.

Personen die 18 jaar en ouder zijn en nog geen ID-kaart hebben, worden in de gelegenheid gesteld, om hun e-ID binnen zes maanden in orde te maken. Na zes maanden zal er SRD 75,- aan aanmaakkosten worden betaald. Wie geen ID-kaart heeft (bijvoorbeeld door verlies) en een e-ID moet maken, zal wel de kosten van SRD 75,- moeten betalen. Als de persoon de e-ID kwijt is en een nieuwe wenst te maken, zullen de kosten van SRD 75,- plus de boete die daarbij hoort moeten worden betaald.