Ook 16kg marihuana gevonden bij beschoten drugsverdachte in Suriname

Dit is de drugsverdachte die donderdagmorgen met ruim 33 kilo cocaïne werd aangehouden. Vishal O. was even daarvoor slachtoffer van drugs rippers, die zijn auto beschoten om zijn drugs te kunnen ‘rippen’. Na zijn aanhouding is bij hem thuis ook nog 16kg jami, zogenoemde buitenlandse marihuana, gevonden.

Op 4 april gingen narcotica-rechercheurs van het Korps Politie Suriname met de verdachte naar diens woning om een onderzoek ter plaatse te verrichten. De rechercheurs werden daarbij geassisteerd door collega’s van de Honden Brigade.

In het berghok van Vishal trof de politie 30 pakken met een andere illegale drugssoort aan namelijk jami. Zowel de jami als de cocaïne werden Suriname binnen gesmokkeld. De in beslag genomen pakken jami zijn gewogen en hebben een totaal bruto gewicht van 16.240 gram.

Gisteren meldden bronnen aan Waterkant dat de verdachte Vishal O. ook Oemrawsingh zou heten. Of hij familie is van de onlangs geliquideerde gelijknamige rijsthandelaar of slechts een naamgenoot, is niet duidelijk.