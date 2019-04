SLM betreurt opgeblazen berichtgeving over doorstart vliegtuig in Suriname

De Surinaamse luchtvaart SLM betreurt de -wat zij zelf noemt- opgeblazen berichtgeving over een zogenoemde doorstart die een Airbus A340 van Air Belgium op 3 april maakte op de JAP luchthaven. Het bedrijf in Suriname vindt het jammer te vernemen dat via verscheidene social media kanalen en online kranten er melding is gemaakt als zou er iets mis zijn gegaan bij de landing van vlucht PY993.

Tijdens de landing kreeg het vliegtuig te maken met een plotselinge sterke windstoot, waardoor de cockpit bemanning genoodzaakt was volgens internationale voorgeschreven luchtvaart veiligheidsmaatregelen te handelen. Er werd een ‘go-around’ (doorstart) uitgevoerd en de landing daarna geschiedde kundig en veilig aldus het bedrijf.

Zoals gebruikelijk werden de passagiers door de captain geïnformeerd met betrekking tot het bovenstaande. In de luchtvaart is een go-around geen ongebruikelijke procedure en alle piloten worden hiervoor getraind. Filmpje van het gebeuren: