Rippers openen vuur op auto met 33 kg cocaïne, verdachte bestuurder is een Oemrawsingh

De politie in Suriname heeft vandaag een 42-jarige man aangehouden. Hij bestuurde een auto met daarin 33 kg cocaïne. Zijn auto werd onder vuur genomen door rippers die het spul wilden stelen. Bronnen melden aan Waterkant.Net dat het gaat om Vishal Oemrawsingh, familie van de geliquideerde rijsthandelaar. Na huiszoeking bij Oemrawsingh werden nog eens 30 pakken drugs aangetroffen.

De wetsdienaren van het politie ressort Jarikaba en de collega’s van de Regio Bijstand Team van Politie Midden kregen via het Command Center de melding dat een man naar het Center gebeld had om aan te geven, dat vanuit een zwart gelakte autobus door zogenoemde ‘rippers’ op hem en zijn gezin geschoten was, toen hij in zijn personenauto reed. Op de aangegeven locatie trof de politie Vishal, zijn vrouw en zoontje en zijn met kogels doorboorde personenauto aan.

Nadat Vishal zijn aangifte gedaan had kreeg hij een lift van de politie naar huis. Tijdens de rit vroeg een der politieambtenaren aan hem of hij zeker was dat hij geen waardevolle spullen in zijn auto had achter gelaten omdat collega’s van de Forensische Opsporingsdienst een onderzoek zouden verrichten aan en in het voertuig.

Op dat moment verklaarde Vishal dat hij 30 kilogram cocaïne in zijn auto verborgen had en deed hij een voorstel aan de politieambtenaren dat neer kwam op omkoperij. Die ambtenaren wilden niets daarvan weten en sloegen Vishal gelijk in de boeien op verdenking van overtreding van de Surinaamse drugswet. Hij werd vervolgens terug gebracht naar het politie bureau Jarikaba.

Op aanwijzing van Vishal werd onder de achterste zitting van zijn auto, in een verborgen ruimte, 30 pakken met een witte poederstof vermoedelijk cocaïne aangetroffen en in beslag genomen door de politie. In bijzijn van Vishal hebben narcotica-rechercheurs de inhoud van enkele pakken getest op cocaïne of een derivaat daarvan en al deze testen hebben een positief resultaat aangegeven.

Vishal en de 30 pakken vermoedelijke cocaïne werden voor nader onderzoek overgedragen aan de Narcoticabrigade. Deze 30 pakken zijn naderhand gewogen en hebben een bruto gewicht van 33.180 gram. De narcotica rechercheurs gingen vervolgens met Vishal naar huis om een huisonderzoek te verrichten. Bij die gelegenheid zijn zij gestuit op nog eens 30 pakken inhoudende vermoedelijk cocaïne poeder. Deze 30 pakken zijn ook in beslag genomen. Het gewicht van deze 30 pakken zal naderhand worden doorgegeven in een vervolg bericht.

Vishal, die inmiddels in verzekering is gesteld, heeft tot nu toe alleen toegegeven dat hij cocaïne in zijn bezit had en dat hij de cocaïne in het district Nickerie heeft afgehaald. Het vermoeden bestaat dat Vishal zijn gezin als camouflage gebruikte bij zijn drugstransport.