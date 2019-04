Vluchtende dieven rijden tegen schutting aan in Suriname

Twee mannen die achterna werden gezeten nadat één van hen een handtas uit een auto had gestolen, zijn tijdens het vluchten met hun eigen auto tegen een schutting geknald. Een van de mannen had de handtas, met daarin grote geldbedragen in Surinaamse dollar en euro, uit een voertuig gestolen en nam daarna plaats in een bordeaux gelakte auto bestuurd door een kompaan.

De benadeelde en zijn vrienden zagen het van een afstand gebeuren en namen vervolgens plaats in hun auto’s om de dieven meteen achterna te gaan. De bordeaux gelakte auto reed inmiddels met volle vaart weg in de richting van de Licaniastraat. Het voertuig van de dieven raakte op een gegeven moment van de weg en kwam tegen een schutting aan in de Latanastraat. De dieven stapten uit en kozen het hazenpad.

Een van de dieven, de 33-jarige Jason, K. werd door omstanders aangehouden en vervolgens overgedragen aan de politie. Zijn kompaan zag kans weg te komen. De handtas met geld, die uit het voertuig van de benadeelde moet zijn weggenomen, is nog niet terug gevonden.

Het vermoeden bestaat dat de tas met geld in het bezit is van de voortvluchtige kompaan van Jason. De politie werkt aan zijn opsporing en aanhouding.