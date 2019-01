Oemrawsingh eerder ook genoemd in drugsonderzoek in Suriname

PARAMARIBO, 19 jan – De geliquideerde rijstondernemer Nitinder Oemrawsingh was in een zaak, zes tot zeven jaar geleden, verdachte in een onderzoek naar grootschalige cocaïnesmokkel. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd op basis van uitspraken van inspecteur Siegfried Starke, hoofd van de afdeling Drugsbestrijding van het Korps Politie Suriname

De krant citeert Starke die zegt “U moet weten dat deze meneer Nitinder, uit informatie die ik heb verkregen, al eerder in verzekering was gesteld voor hetzelfde strafbare feit in Suriname”. Dit wordt ook bevestigd door waarnemend korpschef Roberto Prade.

Het betrof een zaak waar ruim 140 kilo cocaïne mee gemoeid was. “Hij is wel opgepakt maar niet veroordeeld. Er was namelijk sprake van contaminatie van bewijs. De bewijsvertroebeling kwam door een ‘inside job'” zegt de politiechef tegen de Ware Tijd.