Buju Banton 4 mei 2019 live in Suriname

PARAMARIBO, 19 jan – De bekende Jamaicaanse zanger Buju Banton komt weer naar Suriname. Purple Promotion haalt hem op zaterdag 4 mei 2019 voor een live show naar het André Kamperveen Stadion in Paramaribo. Dat maakte de organisatie vandaag bekend.

De 45-jarige Buju Banton, die voor het laatst in 2007 in Suriname was voor het verzorgen van een concert, werd vorige maand op 7 december vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat sinds december 2009 in de cel omdat hij zou hebben getracht 5 kilo cocaïne te kopen.

Buju Banton heeft in totaal vijf concerten in Suriname gegeven.