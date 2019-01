Drie militairen vast in berovingszaak hotel Marriott Suriname

PARAMARIBO, 20 jan РDe politie in Suriname heeft bekend gemaakt dat drie militairen aangehouden zijn in de zaak waarbij een incassoloper van het Courtyard by Marriott hotel beroofd werd. Onder hen een 25-jarige officier in het Surinaams Nationaal leger, die met een vuist vuurwapen gewapend was. 

De beroving vond begin deze maand plaats op het voorterrein van het hotel gevestigd langs de Anton Dragtenweg te Paramaribo. De incassoloper werd beroofd van een tas inhoudende een groot geldbedrag in Surinaamse en Amerikaanse dollars en Euro’s. Hij moest het geld storten op de bank.

In totaal zitten nu vijf mensen vast in deze zaak, waaronder naast de militairen een bewaker en een burger die de vluchtauto bestuurde meldt de politie in Suriname.