Doodgeschoten rijstexporteur zou zich vandaag melden bij politie Suriname

PARAMARIBO, 15 jan – De maandagmiddag in Guyana dood aangetroffen Nitinder Oemrawsingh (FOTO), zou zich vandaag (dinsdag) melden bij de politie in Suriname. Dat heeft zijn advocaat Irwin Kanhai aan het ANP bevestigd.

De rijstexporteur die in verband werd gebracht met de grote partij cocaïne die vorige week op de Jules Sedney haven is onderschept, werd maandag omstreeks 16.20 uur plaatselijke tijd dood door politieagenten aangetroffen op de rivieroever in Berbice.

Het slachtoffer had een schotwond in het voorhoofd. Dat is goed te zien op een close-up foto die via WhatsApp wordt verspreidt. Volgens de Guyanese politie is het overduidelijk dat hier sprake is van een liquidatie: