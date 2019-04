Korps Brandweer Suriname waarschuwt voor hitte, droogte, vuur en rookoverlast

Het Korps Brandweer Suriname heeft vandaag een waarschuwing naar buiten gebracht met betrekking tot de piekperiode van de kleine droge tijd, die momenteel gaande is. Doordat aan dit seizoen een verhoogd risico van brandgevaar is gekoppeld, wordt de brandweerzorg vaker aangesproken. Vuil- en grasverbrandingen komen het meest voor in deze periode van droogte. Dagelijks rukt de brandweer gemiddeld 30 keren uit naar vuil- of grasbranden.

Door de frequente meldingen van dit karakter is het KBS niet altijd in staat om ‘multi’ simultaan op te treden. Notabene was één van trekkers van de tank met bluswater (20.000 ltr) gister door een technisch euvel voor enkele uren uit de vaart, waardoor de druk op de ‘zorg’ werd vergroot.

Grasbranden kunnen soms spontaan ontstaan, echter zijn de meeste gras- en vuilverbrandingen te wijten aan (on)bewust menselijk handelen. Het KBS geeft ter overvloede in herinnering, dat het stichten van vuil- of grasbranden, bij wet verboden is. Dit onmaatschappelijk gedrag heeft ook een schadelijk effect op het milieu in met name de woonwijken.

Het KBS doet daarom een beroep op een ieder om geen vuil of gras te verbranden, degenen die dat doen te overtuigen het na te laten en bij ontdekken hiervan gelijk de brandweer te bellen op het nr. 110 of de dichtstbijzijnde brandweerpost in uw omgeving (ook al ondervindt u op dat moment geen directe overlast).

Als het gaat om veelplegers (b.v. buurtbewoners die zich veelvuldig hieraan schuldig maken), wordt u op het hart gedrukt, zoveel als mogelijk de politie te bellen. Het verbranden van gras en vuil heeft meerdere aspecten dan brandveiligheid alleen, gezondheid, milieu, verkeersveiligheid, etc., zijn allemaal aan de orde bij dit vraagstuk.

Ook aan kampeerders, recreanten, vissers, jagers, etc., wordt een dringend beroep gedaan, verantwoord om te gaan met de natuur.