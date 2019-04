Woning vannacht volledig afgebrand in Suriname

In de wijk Abra Broki is vannacht een hoogbouwwoning in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 01.00 in de ochtend. De woning aan de Stellastraat ging volledig in vlammen op. De brandweer kon alleen nablussen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan en of de woning verzekerd was tegen brand.



