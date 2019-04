In gevangenis overleden Bulgaar zat vast voor creditcard fraude in Suriname

De 51- jarige Bulgaarse arrestant, die maandagmiddag overleed in het cellenhuis van het politie bureau Geyersvlijt, zat vast voor creditcard fraude. De man, Emyll Toncheff Kosstsdinoff, was in februari samen met twee andere landgenoten in Suriname aangehouden.

Deze Bulgaren maken vermoedelijk deel uit van een internationale criminele organisatie die begin vorig jaar, met behulp van valse pinpassen, geldbedragen hebben gelicht uit ATM-machines van enkele van de lokale Surinaamse banken. Bij hun aanhouding dit jaar trof de politie een groot geldbedrag en een aantal pinpassen in hun bezit.

Volgen het Korps Politie Suriname viel Kosstsdinoff dood neer in zijn cel. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van de Bulgaar vast. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam Kosstsdinoff voor obductie in beslag genomen.