Grote bosbrand te Livorno, panden in gevaar

Momenteel woedt er een grote bosbrand te Livorno. Daarbij lopen belendende panden gevaar, vanwege het snel verspreidende vuur. Het Korps Brandweer Suriname is gealarmeerd, maar die zijn op een andere locatie bezig een brand te blussen.

Deze foto is zojuist gemaakt om 20.15u aan de Penpenstraat, omgeving Indira Ghandiweg ter hoogte van H.J. De Vries. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Suriname wordt geteisterd door diverse branden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het droge weer de afgelopen dagen. Kleine grasbrandjes kunnen uitgroeien tot enorme branden zoals ook nu het geval is.

Filmpje: