Politie zoekt voortvluchtige Guyanees voor doodsteken man in Suriname

Het Korps Politie Suriname is op zoek naar een Guyanese man bekend als ‘Country’, die afgelopen zondag Thomas Marte zou hebben doodgestoken. De twee mannen kregen voor een appartementencomplex in de Houtbijstraat (foto) een woordenwisseling die op een bepaald moment uit de hand liep. ‘Country’ haalde plotseling een scherp voorwerp tevoorschijn en stak Thomas daarmee in zijn buikstreek aldus de politie.

Het slachtoffer Thomas rende vervolgens zijn kamer binnen en sloot zichzelf daarin op vermoedelijk om te voorkomen dat de Guyanees hem nog meer steken kon toebrengen. Meerdere personen zijn getuigen geweest van de woordenwisseling en steekpartij.

Ongeveer een uur na het voorval belden mensen Thomas op zijn zaktelefoon maar hij reageerde niet. Vervolgens keek men via een shutter-raam in de kamer van Thomas en bij die gelegenheid zag men hem roerloos op de vloer van zijn kamer liggen. Op dat moment werd pas de politie ingeschakeld.

Thomas bleek al dood te zijn toen de politie ter plaatse arriveerde. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van hem vast. Het ontzielde lichaam van Thomas, Marte is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie in beslag genomen voor obductie.

De Guyanese messentrekker bekend als ‘Country’ had voor de komst van de politie de plaats verlaten. Hij wordt opgespoord. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.