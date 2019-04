Wekenlang rookontwikkeling op diverse plekken in Suriname

In Suriname is al wekenlang sprake van rookontwikkeling op diverse plekken in het land. De rook wordt ondermeer veroorzaakt door bosbranden en mogelijke afvalverbranding. Het gaat onder andere om rookontwikkeling in het noorden van Paramaribo, welke ook te zien is in Paramaribo-Zuid (foto).

De rookontwikkeling die momenteel last geeft komt van Bridge Village. Vorige maand was er ook een enorme bosbrand bij Suri Village met hoge vlammen en een enorme rookontwikkeling. Ook die brand had voor enorme rookoverlast in verschillende delen van de stad gezorgd.

Kijk naar een reportage van Apintie TV: