Rijbanen Van ‘t Hogerhuysstraat in Suriname opengesteld

De asfalteringswerkzaamheden aan de Van ‘t Hogerhuysstraat, ter hoogte van het bedrijf Surmac in Suriname zijn afgerond. Dit neemt met zich mee dat beide rijbanen van de eerdergenoemde straat zijn opengesteld voor het verkeer. De Slangenhoutstraat is voorlopig nog gesloten, omdat er aldaar nog wat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Vanuit het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie doet het hoofd van de afdeling Verkeer, Henk Wip een beroep op de weggebruikers nog wat begrip op te brengen, zodat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een veilig en vlotter verkeer.

Volgens Wip zijn de asfalteringswerkzaamheden vrijdag avond rond 20.00uur aangevangen en duurden die tot en met maandagochtend. Naast de asfalteringswerkzaamheden is er ook een portaal geplaatst voor het verkeerslicht. Gelet op de uitvoering van het project zijn de werkzaamheden ietwat uitgelopen, waardoor er maandagochtend een filevorming was in het gehele gebied rondom de Van ‘t Hogerhuysstraat. De werkzaamheden zouden maandagochtend om 04.00 uur afgerond moeten zijn maar dit liep uit, omdat men onder andere nog wat las constructieve werkzaamheden moest uitvoeren. Aan de Van ‘t Hogerhuysstraat worden nog wat werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het ophangen van de lichtbakken.

Vanuit het ministerie bedankt de heer Wip de weggebruikers voor hun getoond begrip, gelet op de stagnaties van het verkeer. Met man en macht is er gewerkt om de werkzaamheden uit te voeren en uiteindelijk is de Van ‘t Hogerhuystraat nu beter begaanbaar. Gelet op de geplaatste verkeerslichten zal er sprake zijn van een betere verkeersontwikkeling. Men doet er nu alles aan om de resterende werkzaamheden heel gauw af te ronden, zodat de Slangenhoutstraat ook geheel kan worden opengesteld. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de spoedige openstelling van de nieuwe brug te Beekhuizen.