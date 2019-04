Man in woning overleden na steekpartij in Paramaribo-Noord

De politie in Suriname zet de toegang tot een woning af voor onderzoek, nadat een man zondagavond daar kwam te overlijden. Volgens de eerste berichten zou een dodelijke steekpartij hebben plaatsgevonden in Paramaribo-Noord. Daarbij zou het slachtoffer zijn overleden in een woning.

De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Ook is er nog geen verdachte aangehouden. Het lijk van het slachtoffer is door justitie in beslag genomen.

De politie van Geyersvlijt onderzoekt de zaak. Er is nog geen officieel bericht van de Surinaamse politie, dus later meer.