Over de kop geslagen Touareg bestuurder reed met drie keer toegestane hoeveelheid alcohol

PARAMARIBO, 12 mrt – De man die afgelopen zondag meerdere keren met zijn Volkswagen Touareg over de kop ging en tegen een elektrische mast aankwam, zat met bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol achter het stuur. Ook bleek hij niet in het bezit te zijn van een geldig Surinaams rijbewijs. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

De 23-jarige autobestuurder Shivan G. reed vanuit de Mahonylaan de Anton Dragtenweg op. Hij moet vermoedelijk met hoge snelheid hebben gereden. Op de T-kruising gevormd door de twee genoemde wegen bevindt zich een verkeersplateau. Het vermoeden bestaat dat toen de auto van Shivan tegen het plateau aankwam hij de controle over het voertuig verloor. Het voertuig sloeg meerdere keren over de kop en kwam tegen een elektrische mast terecht.

Shivan werd aan een blaastest onderworpen, waarbij het apparaat aangaf dat hij een veel hogere alcoholpromillage (640) in zijn lichaam had dan binnen de Rijwet is toegestaan. De toegestane alcoholpromillage in het lichaam van verkeersdeelnemers is 220 microgram per liter uitgeademde alcohollucht. Die van Shivan was 640.

De jongeman liep een barst wond aan het hoofd op maar was aanspreekbaar. Per eigen gelegenheid is hij vervoert naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis voor medische behandeling. Het voertuig is aanzienlijk beschadigd. De politie heeft een dossier ter zake opgemaakt en opgestuurd naar het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling