Malaria Programma Suriname organiseert Malaria Workshop

PARAMARIBO, 12 mrt – Het Malaria Programma van het ministerie van Volksgezondheid organiseerde in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) een “Malaria Transmission Risk Mapping Workshop”. De bedoeling van de workshop was het aanreiken van tools voor stratificering van Suriname op basis van malaria transmissie risico.

Er werd daarbij rekening gehouden met factoren zoals de aanwezigheid van de vector, de aanwezigheid (of historie) van malaria cases, de mobiliteit van mensen en de beschikbaarheid van gezondheidszorg in de betreffende gebieden. Onder de deelnemers bevonden zich afgevaardigden van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), het Milieu Inspectie, de Medische Zending, het Bureau Openbare Gezondheidszorg en het drs. Mungra Medisch Centrum (MMC).

Aan hen werden tijdens de twee dagen durende workshop ook de vernieuwde richtlijnen met betrekking tot eliminatie van malaria meegegeven. De diverse stakeholders werkten ook aan het samenstellen van een kaart van de malaria risico gebieden in Suriname, waarbij ook de verschillende niveaus qua risico in de diverse gebieden wordt meegenomen. De kaart zal vervolgens jaarlijks worden gebruikt en bijgewerkt in de strijd tegen malaria.

Volgens Hélène Hiwat, coördinator van het Malaria Programma, was de opkomst heel goed te noemen. Suriname is bijna malaria vrij. Er wordt momenteel gestreefd naar certificering in 2020.